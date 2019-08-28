باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:14 مساءً, 28 أغسطس 2019 م المناطق _ وكالات قالت باكستان اليوم: إنها تبادلت معلومات مع الحكومة الأفغانية حول مواقع لمعسكرات للإرهابيين على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أن بلاده طالبت الحكومة الأفغانية باتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة العناصر الإرهابية النشطة في المناطق الأفغانية القريبة من الحدود مع باكستان.

وأعرب عن أمله بأن تتخذ أفغانستان الإجراءات المناسبة ضد العناصر الإرهابية في ضوء التفاهم الثنائي بين إسلام آباد وكابل حول مثل هذه القضايا.

كما أعرب متحدث الخارجية الباكستانية عن أسفه إزاء محاولة الحكومة الأفغانية تشويه الحقائق بشأن الحوادث الحدودية الأخيرة، مؤكداً أن باكستان لا تقوم بانتهاك الحدود الأفغانية، وإنما ترد على الهجمات التي تتعرض لها الأراضي الباكستانية عبر الحدود مع أفغانستان.

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