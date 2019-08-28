افاد مصدر امني، مساء الاربعاء، بأن قوات الرد السريع تدخلت في حل نزاع عشائري مسلح في محافظة البصرة، مشيرا الى أن النزاع اسفر عن قتلى وجرحى.
وأوضح المصدر، أن النزاع العشائري المسلح نتج عنه قتل اثنين واصابة امرأة بجروح خطيرة.
واشار المصدر، الى أن قوات الرد السريع تمركزت في مجموعة من الدور التي صدرت منها الاطلاقات النارية، فيما لاذ اصحابها بأتجاه هور الهوير في قضاء المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرد السريع تحل نزاعا عشائريا مسلحا في البصرة اسفر عن قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.