الرد السريع تحل نزاعا عشائريا مسلحا في البصرة اسفر عن قتلى وجرحى

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوات الرد السريع تدخلت لحل نزاع عشائري اندلع، مساء اليوم، بناحية الهوير التابع لقضاء المدينة في محافظة البصرة".

وأوضح المصدر، أن النزاع العشائري المسلح نتج عنه قتل اثنين واصابة امرأة بجروح خطيرة.