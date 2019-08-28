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عبد المهدي يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي سبل تنويع مصادر الدخل للبلاد

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بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار سبل تنويع مصادر الدخل للبلاد والنهوض بالقطاعات المنتجة غير النفط.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الوزراء استقبل اليوم، كومار، والوفد المرافق له، وجرى بحث رؤية الحكومة لمستقبل الاقتصاد العراقي وخططها للنهوض بالقطاعات المنتجة غير النفط وتنويع مصادر الدخل وسبل التعاون في هذا المجال".

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء، إلى "انتاج الحبوب الذي سيبلغ نحو خمسة ملايين طن من الحنطة والذرة والرز وغيرها والتي تحققت هذا العام وعوضت استيرادات القمح الاجنبي حالياً ووفرت آلالاف من فرص العمل وعززت فرص نجاح القطاع الزراعي ونمو الاقتصاد العراقي".

وأوضح البيان، أنه "تم التأكيد على اهمية دعم الاستثمارات المنتجة المدرة للدخل ومؤازرة القطاع الخاص العراقي من خلال وكالة التنمية الدولية، الى جانب مساهمة البنك الدولي في تحسين بيئة الاعمال في العراق ومعاييرها المطلوبة التي تساعد في جلب الاستثمار الاجنبي، والتعاون بين العراق والبنك الدولي لإقامة أعمال اقتصادية مشتركة".

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