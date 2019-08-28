وزارة الخارجيّة تسلّم الكويت دفعة من المحفوظات

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان، تلقت الخليج 365، نسخو منه، إنها مُمثلة بالوفد العراقيّ الذي ترأسه السفير حازم اليوسفيّ وكيل الوزارة للشُؤُون القانونيّة والعلاقات مُتعدّدة الأطراف سلم رئيس لجنة المحفوظات الكويتـيّة دفعة من المحفوظات لدى العراق منذ عام 1990 إلى الجانب الكويتيّ".وأوضحت أن المحفوظات اشتملت على 42000 كتاب تعود لجامعة الكويت، والمكتبة الوطنيّة، وجرى نقلها عبر أربع طائرات عسكريّة تابعة للقوة الجوّية العراقيّة في 27-2019/8/28 في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسيّ".

وأكّد الوكيل إصرار العراق حكومة على محو جميع آثار الغزو الصدّاميّ، وبذل أقصى الجُهُود لتسليم بقـيّة الكتب قبل انتهاء العام الحاليّ؛ ويأتي التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدوليّ. وآخراها قرار 2017 لسنة 2013.

