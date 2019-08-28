عبد المهدي يعزي الشعب العراقي واتحاد الأدباء والكتاب بوفاة امينه العام

قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، تعازيه الى الشعب العراقي واتحاد الأدباء والكتاب بوفاة امينه العام. وقال في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين الشاعر ابراهيم الخياط رحمه الله في حادث سير مؤسف ، ونتقدم بخالص العزاء الى الشعب العراقي والى ذويه وزملائه في اتحاد الأدباء والوسط الثقافي".



وتوفي ابراهيم الخياط اليوم الاربعاء، اثر حادث سير بمحافظة دهوك عن 59 عاما .



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