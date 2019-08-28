دوري 'اكس تيب' للركبي ينطلق الشهر المقبل

رياضة 2019-08-28 | 19:48 949 مشاهدة أطلق الاتحاد العراقي للركبي، تسمية ( دوري XT EP للركبي) على النسخة الاولى من الدوري الذي سينطلق في شهر أيلول المقبل وتم الاتفاق بعد لقاء.



وأضاف هزاع، أن "التجربة تعد الاولى في العراق برعاية دوري من قبل شركة عالمية"، مبيناً أن "هذه الخطوة تحسب لاتحاد الركبي في إطار منهاجه المستقبلي لتطوير اللعبة تواكب الدول المتقدمة في الركبي".

وقال نائب رئيس اتحاد الركبي فريق هزاع في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتفاق جاء بعد القناعة التامة بين نائب رئيس الاتحاد فريق هزاع وأمين سر الاتحاد محمد الجزائري مع ممثل شركة "اكس تيب" في العراق سامر عبد الجبار ومشرف تسويق الشركة سيف قحطان، فضلاً عن السمعة الجيدة لشركة اكس تيب للتجهيزات الرياضية ".وأضاف هزاع، أن "التجربة تعد الاولى في العراق برعاية دوري من قبل شركة عالمية"، مبيناً أن "هذه الخطوة تحسب لاتحاد الركبي في إطار منهاجه المستقبلي لتطوير اللعبة تواكب الدول المتقدمة في الركبي".

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