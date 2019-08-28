باكستان وأفغانستان تتبادلان المعلومات حول مواقع للإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت باكستان، الأربعاء، إنها تبادلت معلومات مع الحكومة الأفغانية حول مواقع لمعسكرات للإرهابيين على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أن بلاده طالبت الحكومة الأفغانية باتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة العناصر الإرهابية النشطة في المناطق الأفغانية القريبة من الحدود مع باكستان.

وأعرب فيصل عن أمله بأن تتخذ أفغانستان الإجراءات المناسبة ضد العناصر الإرهابية في ضوء التفاهم الثنائي بين إسلام آباد وكابل حول مثل هذه القضايا.

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وأكد أن باكستان لا تقوم بانتهاك الحدود الأفغانية، ولكنها ترد على الهجمات التي تتعرض لها أراضيها عبر الحدود مع أفغانستان.

وتنشط على الحدود الباكستانية الأفغانية عناصر إرهابية تنفذ هجمات أحيانا في الداخل الباكستاني.

وترد باكستان على مثل هذه الهجمات بضربات جوية محدودة أو استهداف مباشر من قبل قواتها الأمنية.