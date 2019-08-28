انفراج أزمة الحكومة الإيطالية وتشكيلها بزعامة كونتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق حزب حركة خمس نجوم في إيطاليا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الأربعاء، على تشكيل حكومة ائتلافية من الحزبين بزعامة رئيس الوزراء الاشتراكي جوزيبي كونتي.



وقال لويجي دي مايو، رئيس الحركة، بعد انتهاء المشاورات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: "قلنا للرئيس اليوم إن هناك اتفاقا مع الاشتراكيين الديمقراطيين حول إمكانية تكليف جوزيبي كونتي مجددا بتشكيل الحكومة".

وأوضح دي مايو أن الحكومة الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما سيشكل "ضمانة" لحركته، منتقدا حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني لتسببه في 8 أغسطس/آب بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهرا وتركه "ستين مليون إيطالي بلا حكومة".

وكانت حركة خمس نجوم آخر تشكيل سياسي يستقبله الرئيس في ختام يومين من المشاورات المكثفة لتشكيل حكومة.

ويعتبر حزب خمس نجوم الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية عام 2018، أساسيا لتشكيل غالبية حكومية.