الجيش اللبناني يستهدف ثالث طائرة إسرائيلية مسيرة

فتح الجيش اللبناني النار باتجاه طائرة استطلاع مسيرة ثالثة فوق منطقة العديسة جنوب البلاد، بعد استهداف طائرتين من النوع نفسه خلال الساعات الماضية.

وكان مصدر أمني لبناني أعلن، الأربعاء، تصدي قوات الجيش لطائرة استطلاع، أكد أنها إسرائيلية مسيرة انتهكت الأجواء اللبنانية.

وأشارت مصادر إعلامية لبنانية إلى أن الطائرة الإسرائيلية المسيرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحري عن أنباء إطلاق النار، والتصدي لطائرة الاستطلاع داخل الأراضي اللبنانية.

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والأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر في تصريحات له، الإثنين الماضي، أن الهجمات الإسرائيلية إعلان حرب يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.

كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية بطائرات بدون طيار.

وأعلن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، عن اتصالات مكثفة تُجرى لردع إسرائيل عن الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان.

وأضاف الحريري أن الحكومة ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وسيعقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة اليوم؛ لمناقشة هذا الموضوع ومتابعته مع الدول المعنية.