المسماري: مرزق تتعرض لهجوم مزدوج من مليشيات السراج وداعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن مليشيات السراج تشن هجوماً على مدينة مرزق بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن غرفة العمليات في المنطقة تراقب هذه المليشيات وتقوم بالاستطلاع وإعطاء المعلومات أولاً بأول للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد المسماري أن عمليات الاستطلاع وفرت للجيش كماً معلوماتياً كبيراً عن تحركات هذه المليشيات وسهلت تتبعها واستهدفتها.

وتابع أن هذه العصابات دمرت منازل المواطنين في مدينة مرزق ومحيطها، وتم تهجير سكانها إلى مناطق في وادي عتبة وتراغن وسبها.



وكشف المسماري أن بقايا تنظيم داعش توجد في منطقة مرزق، وكونت ما أطلقت عليه جيش الصحراء، ونفذت في وقت سابق عدداً من العمليات في الشمال الشرقي للمنطقة، وتحالفت مع ما يعرف بقوات حماية الجنوب التابعة للسراج لتحقيق أهدافها.

