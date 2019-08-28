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المحتجون في هونج كونج ينددون بشركة طيران عزلت موظفين شاركوا في مظاهرات

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صورة أرشيفية

خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج اليوم الأربعاء للتنديد بشركة الطيران كاثاي إيروايز لعزلها موظفين شاركوا في مسيرات مناهضة للحكومة اجتاحت المدينة التي تحكمها الصين في الأسابيع الماضية.

وغير اتحاد نقابات العمال في هونج كونج مكان الاحتجاج الذي كان مقررا أمام مقر الشركة في المطار ونقله إلى حي المال في وسط المدينة بعد أن رفضت الشرطة منح ترخيص بالتظاهر.

وأضطر المطار للإغلاق قبل أسبوعين بعد أن سيطر المتظاهرون على قاعات الوصول لعدة أيام مما أدى إلى إلغاء ألف رحلة طيران ووقوع اشتباكات مع الشرطة.

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واستهدف المتظاهرون كاثاي بعدما عزلت 20 من طياريها وأفرادا من طواقم طائراتها فيما وصفه العاملون بتعبير "الإرهاب الأبيض" وهو تعبير مستخدم في هونج كونج ومناطق أخرى لوصف أفعال تؤدي إلى خلق مناخ من الخوف.

وكتبوا على لافتة سوداء اللون باللغة الانجليزية "الغوا العزل وتوقفوا عن ترهيب العاملين".

 

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