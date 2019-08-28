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نتنياهو يتوقع الكشف عن خطة السلام الأمريكية بعد وقت قصير من الانتخابات الإسرائيلية

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تنشر الولايات المتحدة خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي طال تأجيلها، بعد وقت قصير من الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في 17 سبتمبر أيلول.

وقال نتنياهو خلال تجمع انتخابي بعد إعلان من مبعوث البيت الأبيض جيسون جرينبلات بشأن خطة السلام ”علمنا هذا المساء أن (صفقة القرن) للرئيس (دونالد) ترامب ستنشر وتقدم للعالم بعد الانتخابات.. في تقديري إن ذلك سيحدث بعد الانتخابات بوقت قصير“.

 

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