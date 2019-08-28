انت الان تتابع نتنياهو يتوقع الكشف عن خطة السلام الأمريكية بعد وقت قصير من الانتخابات الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تنشر الولايات المتحدة خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي طال تأجيلها، بعد وقت قصير من الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في 17 سبتمبر أيلول.
وقال نتنياهو خلال تجمع انتخابي بعد إعلان من مبعوث البيت الأبيض جيسون جرينبلات بشأن خطة السلام ”علمنا هذا المساء أن (صفقة القرن) للرئيس (دونالد) ترامب ستنشر وتقدم للعالم بعد الانتخابات.. في تقديري إن ذلك سيحدث بعد الانتخابات بوقت قصير“.
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