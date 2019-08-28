الان تتابع مصر تعلق رسميا على أزمة إعلانات “العمرة المجانية” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365
حذرت وزارة القوى العاملة في مصر، المواطنين المقيمين خارج البلاد، لا سيما في السعودية، من إعلانات تدعو إلى “العُمرة المجانية”.
ودعت الوزارة في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، المصريين في المملكة، إلى الحذر من “الوقوع ضمن شبكات النصب”.
وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن “مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين في السعودية وخارجها، بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعُمرة المجانية”.
وحسب البيان، يقول الإعلان الوهمي: “سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العُمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك”، مع ذكر هيئات سعودية لا وجود لها.
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