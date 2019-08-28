الان تتابع الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:11 م, 28 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أطلق الجيش اللبناني النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، وفقا لما ورد في نبأ عاجل على قناة العربية. وقالت قناة بي بي سي: “أنباء عن إطلاق الجيش اللبناني النار على طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار كانت تحلق فوق منطقة العديسة الحدودية”.

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