النعيمي: حكومة هادي تمنح الإخوان فرصة لسرقة انتصارات الآخرين على الحوثي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
على النعيمي
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
علق رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، على النعيمي، على الأحداث الدائرة في مدن الجنوب، بين قوات موالية لهادي والإصلاح، وقوات المجلس الانتقالي.
وكتب النعيمي، عبر حسابه على موقع تويتر: هل التصعيد الأخير من القوات المنسوبة للحكومة و المخترقة من مجموعات ارهابية من القاعدة و داعش هو الرد الحكومي على البيان السعودي الاماراتي؟.
وأضاف: إطلاق حملات اعلامية و اصطناع انتصارات وهمية في عدن و غيرها باستخدام مجموعات ارهابية هل يمثل الرد الحكومي الذي يخدم المصالح العليا للشعب اليمني.. أليس الأولى الاستجابة لنداء #البيان_السعودي_الاماراتي و الجلوس للحوار مع الأبطال الذين قاتلوا الحوثي.
وتابع: هل جزاء من أخرجوا الحوثي من اكثر من ٨٠٪ من الأراضي اليمنية و هزموه في جميع المعارك ان يتم مجازاتهم بمحاربتهم . لماذا يمنح الاخونجية فرصة لسرقة انتصارات الآخرين؟.. أتمنى الاستجابة الفورية لما ورد في #البيان_السعودي_الاماراتي و الجلوس للحوار و حقن دماء شرفاء اليمن.
وختم تغريداته بالقول: اذا كانت الحكومة تملك عشرات الألوف من المقاتلين المدججين بالسلاح فلماذا لا توجههم لمقاتلة الحوثي و تحرير تعز و صنعاء و بقية المدن اليمنية من ميليشيا الحوثي الإيرانية؟.
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