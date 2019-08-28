النعيمي: حكومة هادي تمنح الإخوان فرصة لسرقة انتصارات الآخرين على الحوثي

Advertisements

الأربعاء 28 أغسطس 2019

على النعيمي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

علق رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، على النعيمي، على الأحداث الدائرة في مدن الجنوب، بين قوات موالية لهادي والإصلاح، وقوات المجلس الانتقالي.



وكتب النعيمي، عبر حسابه على موقع تويتر: هل التصعيد الأخير من القوات المنسوبة للحكومة و المخترقة من مجموعات ارهابية من القاعدة و داعش هو الرد الحكومي على البيان السعودي الاماراتي؟.

Advertisements

وأضاف: إطلاق حملات اعلامية و اصطناع انتصارات وهمية في عدن و غيرها باستخدام مجموعات ارهابية هل يمثل الرد الحكومي الذي يخدم المصالح العليا للشعب اليمني.. أليس الأولى الاستجابة لنداء #البيان_السعودي_الاماراتي و الجلوس للحوار مع الأبطال الذين قاتلوا الحوثي.

وتابع: هل جزاء من أخرجوا الحوثي من اكثر من ٨٠٪ من الأراضي اليمنية و هزموه في جميع المعارك ان يتم مجازاتهم بمحاربتهم . لماذا يمنح الاخونجية فرصة لسرقة انتصارات الآخرين؟.. أتمنى الاستجابة الفورية لما ورد في #البيان_السعودي_الاماراتي و الجلوس للحوار و حقن دماء شرفاء اليمن.

وختم تغريداته بالقول: اذا كانت الحكومة تملك عشرات الألوف من المقاتلين المدججين بالسلاح فلماذا لا توجههم لمقاتلة الحوثي و تحرير تعز و صنعاء و بقية المدن اليمنية من ميليشيا الحوثي الإيرانية؟.