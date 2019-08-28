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أحمد بن بريك: سنطلق كافة القوات في عدن لتحرير من الخلايا النائمة

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اليمن العربي-عدن 0 تبليغ

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

أحمد بن بريك

أحمد بن بريك

أحمد بن بريك: سنطلق كافة القوات في عدن لتحرير من الخلايا النائمة

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الخليج 365-عدن

قال اللواء أحمد سعید بن بریك، رئیس الجمعیة الوطنیة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ان قیادة المجلس ستطلق كافة القوات الجنوبیة دفاعاً عن العاصمة عدن، وبقیة الأحیاء فیھا وتطھیرھا من الخلایا النائمة.

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وذكر بن بريك في كلمة له على قناة عدن التابع للانتقالي أن  قیادة المجلس بكل قوامھا متواجدة في العاصمة عدن، واعطت  وجیھاتھا لكل القوات الجنوبیة لملاحقة العناصر الارھابیة.

وأضاف:" اننا نحمل تلك القیادات المتواجدة في الفنادق والتي تطلق الفتنة واثارة الفوضى، ما حدث داخل محافظاتنا الجنوبیة، ومابعد الساعة الـ3 عصراً من یومنا ھذا لن نسمح بأي تحركات تقودھا تلك القیادات.

واشار إلى ان المعادلة ستتغیر موازینھا تماماً انطلاقاً من شبوة إلى ابین حتى العاصمة عدن، خلال الساعات القادمة.

واضاف بن بریك اننا لدینا قوة جنوبیة كافیة تمكنا من السیطرة على الاراضي الجنوبیة، وسنستخدمھا.

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