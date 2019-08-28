ليبيا.. ناطق الجيش يؤكد تعرض مدينة مرزق لهجوم من مليشيا السراج وداعش

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 المتحدث باسم الجيش الليبي قال المتحدث باسم الجيش الليبي، إن مدينة مرزق تتعرض لهجوم إرهابي من مليشيات تابعة للسراج بالتعاون مع عناصر من تنظيم داعش.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، آب 28، 2019: قمنا بعملية استطلاع عملياتي بمدينة غريان بهدف إخراج الإرهابيين من مخابئهم. Advertisements وتابع: قواتنا الجوية لا زالت تستطلع أي تحركات إرهابية بمصراتة. ولفت إلى أن أغلب سكان مرزق نزحوا إلى وادي عتبة وتراغن وسبها وبعضهم ذهب إلى أوباري والشمال. وأكد أن فايز السراج مسؤول بشكل مباشر عن الزج بالشباب الليبيين في المعركة الخاسرة ضد القوات المسلحة. Advertisements

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