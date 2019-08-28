شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة.. «وثائقي» يفضح دعم «الحمدين» للإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فضح فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك يتم بثه قريبا، تمويل «تنظيم الحمدين» للجماعات الإرهابية وقوى التطرف في دول أوروبية. واعتمد الفيلم الوثائقي الذي كشف تفاصيل جديدة على آلاف الوثائق السرية، التي تثبت تمويل قطر لمؤسسات ومخططات لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي في دول أوروبية عدة. والفيلم الوثائقي الذي ستبثه قناة «آر تي بي إف» البلجيكية يكشف مراوغة الدوحة وازدواجية أهدافها، التي لا تمت للشعارات الخيرية بصلة.

ويشكل التحقيق التلفزيوني ضربة موجعة وإدانة جديدة سلطت الأضواء على خفايا «مؤسسة قطر الخيرية»، وهو الاسم البراق الذي سخرته الدوحة لتمويه مساعيها المتطرفة في أوروبا.

ويكشف الوثائقي الذي سيعرض ضمن برنامج للصحفي فرانسوا مازور، كيف موّلت قطر 140 مشروعا ومركزا ثقافيا في أوروبا، ارتبطت جميعها بتنظيم الإخوان. واستغرق إعداد الفيلم عامين من البحث والتقصي، لتتبع المسارات المالية والهياكل التمويلية للمؤسسات التي دعمتها قطر في عدد من الدول الأوروبية، وإجراء مقابلات مع قيادات تلك المؤسسات ومواجهتهم بكل الحقائق التي فضحت وجههم الحقيقي، وكذلك وجه الدوحة.

ومن بين الحقائق التي يستعرضها الفيلم إنفاق الدوحة أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014 دعما لكيانات الإرهاب في أوروبا. كما يكشف دعم قطر لمشروع متطرف تغلغل في 6 دول أوروبية، يتضمن إنشاء أكثر من 100 مشروع تم زرعها في أوروبا بهدف خلق ثقافة مضادة بين المسلمين في هذه الدول. ويستعرض الفيلم قائمة طويلة من المشاريع التي مولتها قطر بملايين الدولارات في دول أوروبية، كاشفا حلقة سوداء يتوقف الفيلم عندها، متسائلا عن مدى الاتساع الحقيقي لمشروع قطر وحدوده.