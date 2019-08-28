شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث توافق على تعليق جونسون لـ«البرلمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

ال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا اليوم (الأربعاء) إن الملكة إليزابيث وافقت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان.

وأكد البيان أن أعمال البرلمان ستتوقف اعتبارا من يوم في الفترة من التاسع حتى الثاني عشر من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

وقال البيان «أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين التاسع من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019 وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019».