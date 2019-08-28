شكرا لقرائتكم وزير دفاع أميركا للأتراك: لا يمكن الجمع بين أف 35 وأس 400 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه كان واضحا مع الأتراك في الاختيار بين مقاتلات إف 35 أو منظومة إس 400 الروسية ولا يمكن الجمع بينهما، مضيفا أنه على الأتراك أن يتخلوا أولا عن منظومة إس 400 وبعدها سنقيم الوضع.

وأضاف إسبر أن إيران وكوريا الشمالية تواصلان أنشطتهما المزعزعة للاستقرار، نافياً سعي واشنطن الدخول في صراع مع طهران.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، الأربعاء، إن بريطانيا والبحرين وأستراليا تشارك في حماية حرية الملاحة في الخليج، ونتوقع مشاركة المزيد من الدول.

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وأضاف أن الولايات المتحدة لا تسعى لدخول في صراع عسكري مع إيران، بل تهدف للانخراط في الجهود الدبلوماسية.

وتابع إسبر "إن تركيزنا الرئيسي في العراق ينصب على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي".

من جانبه، شدد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة على أن واشنطن تعمل لتوفير الأمن والاستقرار في أفغانستان، وألا تصبح مأوى للإرهابيين.