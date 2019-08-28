شكرا لقرائتكم أميركا: نشر خطة السلام بعد انتخابات إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تقام يوم 17 سبتمبر/أيلول.

وكتب غرينبلات على تويتر: "قررنا عدم نشر رؤية السلام (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

Advertisements

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال الاثنين إنه قد يتم الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، أمام جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، شدد غرينبلات على أن "الخطة الأميركية للسلام ليست غامضة، وستقدم تفاصيل كافية للتنازلات الضرورية".

ودعا "الفلسطينيين للتخلي عن رفض خطة للسلام لم يطلعوا عليها بعد".