شكرا لقرائتكم إيران تهدد برفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 50 طناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن طهران سترفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 50 طناً وذلك يعد تجاوزاً جديداً لحجم 300 كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

ووفقا لموقع التلفزيون الإيراني IRIB، فقد أكد صالحي أن طهران قامت خلال السنوات الأخيرة، بزيادة إنتاج 10 أطنان من اليورانيوم إلى 30 طنا، وسنزيد ذلك إلى 50 طناً.

وقال صالحي لدى زيارته موقع البرز للبحوث النووية الزراعية والطبية إن "التطورات النووية في البلاد جيدة، خاصة أنشطة الاستكشاف والاستخراج والبحث والتطوير".

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هذا بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستنفذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية في 6 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة "ويد دويتشه سايتونغ" الألمانية، إنه "في حال توصلنا إلى اتفاق مع الأوروبيين، لن ننفذ هذه الخطوة الثالثة".

وحول مضمون هذه الخطوة، أوضح ظريف أن إيران إما أن ستقوم بتقليص التزاماتها كما في الخطوتين الأولى والثانية أو تقوم بإجراءات أكثر تشددا بعد مهلة 120 يوماً منحتها للأوروبيين، حسب تعبيره.

هذا بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تدرس خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتوسط من أجل مفاوضات مع أميركا والتي تتضمن - وفق التسريبات - تمديد الإعفاءات من العقوبات لتشمل بعض مشتري النفط الإيراني في مقابل عودة إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.