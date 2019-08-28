أمريكا تؤكد سعيها لدعم حوار يمني سعودي لإنهاء الصراع

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سعيها لدعم اتفاق سياسي ينهي الصراع في اليمن.
ونقلت شبكة الجزيرة عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع الشركاء الدوليين وتركز على دعم اتفاق سياسي ينهي الصراع في اليمن.
وكانت وكالة “بلومبيرغ” الألمانية للأنباء، نقلت أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لإطلاق محادثات مباشرة بين انصار الله في اليمن والسعودية التي تقود التحالف العسكري على اليمن، في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ مارس عام 2015.
وقالت مصادر إن واشنطن تتطلع إلى تخفيف الضربات الجوية والصاروخية على السعودية من خلال تبني محادثات في سلطنة عمان تمهيداً لإعلان وقف الحرب على اليمن.
وسيقود المحادثات من الجانب الأمريكي الدبلوماسي كريستوفر هنزل، الذي أصبح في أبريل أول سفير لإدارة ترامب لدى اليمن، وفقاً لـ”الوكالة الألمانية”.
في المقابل نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤول سعودي ، إن بلاده تدرس مقترحات لإجراء محادثات مباشرة مع اليمن، من اجل تعليق الهجمات اليمنية على السعودية.
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