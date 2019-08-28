ترامب: نتصرف بشكل جيد للغاية مع الصين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "أميركا تتصرف بشكل جيد للغاية مع الصين"، مشيراً إلى أن "تصرف واشنطن مع بكين حاليا لم يحدث من قبل".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال ترامب إن بلاده ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة، اعتبارا من مطلع أيلول المقبل.
وقرر ترامب، رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية متبقية بقيمة 300 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وجاء التحرك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
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