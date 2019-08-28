مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: نتوقع اقتراحًا بريطانيًا لبريكست بأسرع وقت

أعلنت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​، مينا أندريفا أن "الاتحاد القاري يتوقع اقتراحًا ملموسًا من ​بريطانيا​ بشأن خروجها منه "​بريكست​" في أسرع وقت ممكن"، مشيرةً إلى انه "افتراضهم هو أن "بريكست" يجب أن يحدث في 31 تشرين الأول، وهذا يجب أن يحدث مع اتفاق".

ولفتت إلى "إننا سنشارك وفقًا لذلك وبشكل بنّاء مع ​المملكة المتحدة​ بشأن أي مقترحات ملموسة ربما تكون لديهم".