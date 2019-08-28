أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا أن "الاتحاد القاري يتوقع اقتراحًا ملموسًا من بريطانيا بشأن خروجها منه "بريكست" في أسرع وقت ممكن"، مشيرةً إلى انه "افتراضهم هو أن "بريكست" يجب أن يحدث في 31 تشرين الأول، وهذا يجب أن يحدث مع اتفاق".
ولفتت إلى "إننا سنشارك وفقًا لذلك وبشكل بنّاء مع المملكة المتحدة بشأن أي مقترحات ملموسة ربما تكون لديهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: نتوقع اقتراحًا بريطانيًا لبريكست بأسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.