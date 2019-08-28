أكد مفتي ​سوريا​ ​أحمد بدر الدين حسون​، أن "​الشعب السوري​ بصموده وإرادته وبسالة جيشه وحكمة قيادته تصدى للإرهاب والتطرف دفاعاً عن وجوده وسيادته واستقلاله وعن السلام في ​العالم​ كله". ودعا وفداً من ​البرلمان الأوروبي​ إلى "نقل حقيقة ما يجري في سوريا إلى شعوبهم لدحض ما تروجه وسائل الإعلام المغرضة من أكاذيب"، محذراً من "مغبة احتضان بعض الدول الغربية للفكر المتطرف المؤذي للجميع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفتي سوريا: الشعب السوري تصدى للإرهاب دفاعاً عن السلام في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.