مسؤول ايراني: خامنئي يهدي خاتمه للعسكري الإيراني الذي أسقط المسيرة الأميركية

ذكر المستشار السابق لوزير الخارجية الإيراني، حسن شيخ الإسلام، أن "المرشد الأعلى للثورة الإيراني، ​علي خامنئي​، أهدى خاتمه للعسكري الذي أسقط ال​طائرة​ المسيرة الأميركية"، موضحاً أن "خامنئي أهدى خاتمه الشخصي للعسكري الذي تمكن من إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية، يوم 20 حزيران الماضي، إثر انتهاكها المجال الجوي الإيراني".

وأكد "إننا فخورون بأن أسلحتنا أظهرت فعاليتها وأثبتت ذلك في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة"، مشيراً إلى أنه "كانت هذه الطائرة المسيرة على ارتفاع 40 ألف قدم، وعندما استهدفتها قواتنا، ارتفعت على الفور إلى 50 ألف قدم، كان تقييمهم أنه لا يمكننا إصابتها لكننا أسقطناها ب​منظومة​ 3 خرداد للدفاع الجوي".

ولفت إلى أنه "بعد هذا الحادث، ارتبك التوازن وفشل الأمريكيون في الرد، وقول ​ترامب​ إنه تخلى عن الهجوم بسبب الخسائر البشرية لم يكن أكثر من كذبة، لأنهم أسقطوا طائرة ركابنا ولم يأبهوا لذلك".