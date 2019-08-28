إصدار أحكام بالسجن على 9 متهمين بممارسة وتمويل أنشطة إرهابية بالبحرين

أعلن ​القضاء​ البحريني عن "إصدار حكم على 9 متهمين مارسوا أنشطة إرهابية ومولوا وروجوا لأعمال بغرض ممارسة ​الإرهاب​ وإخفاء متهمين"، موضحاً ان "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما على 9 متهمين في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا ل​جماعات إرهابية​، بغرض ممارسة أنشطتهم والترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي وإخفاء متهمين". ولفت إلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدة 6 سنوات وغرامة بمبلغ 100 ألف دينار بحق المتهم الأول، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة والغرامة بمبلغ ألفين دينار لكل منهم ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس لمدة 3 أشهر".

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