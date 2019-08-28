يوسف الشاهد: أنا في حرب ضد المافيا وأذرعها

علق المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، ​يوسف الشاهد​، على اتهامه باستعمال إمكانيات ​الدولة​ خلال حملته الانتخابية، قائلا "أتعرض لحملة مسعورة منذ 3 سنوات"، مشيراً إلى أن "الاستهداف يعود أساسا لدخوله في حرب مفتوحة ضد ​الفساد​ والفاسدين".

ولفت إلى أن "'البلاد مهددة بديكتاتورية ​المافيا​ الإعلامية والسياسية التي كشرت عن أنيابها في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن "المافيا في حالة هلع ولديها خياران، إما افتكاك السلطة والتنفذ في الدولة أو الانهيار".

وبين الشاهد أن "هذه المافيا جندت نوابا من ​الاتحاد الأوروبي​ للتهجم على تونس"، مؤكداً أنه "دخل في حرب ضد هذه المافيا التي تعرف أنه لا وجود لأي اتفاق ممكن مع يوسف الشاهد"، مضيفاً "أنا أمام خيارين، إما التعاطي مع هذه المافيا أو محاربتها"، مشددا على أنه "اختار محاربتها حفاظا على مناعة تونس".