النشرة:إنطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي برعاية الأسد وحضور علي حسن خليل

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن إنطلاق فعاليات ​معرض دمشق الدولي​ في دورته الـ61 برعاية الرئيس السوري ​بشار الاسد​ وحضور رئيس ​الحكومة​ السوري ​عماد خميس​ واعضاء الحكومة ومشاركة وفود 38 دولة عربية واجنبية ابرزهم ​الوفد اللبناني​ الذي يضم وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​، ووفد من دولة ​الامارات​ العربية المتحدة ووفد من ​سلطنة عمان​ ووفود من ​ايران​ و​روسيا​ وحضر النائب ​اسعد حردان​ وعدد كبير من رجال الاعمال اللبنانيين.

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