أدرعي للرئيس عون: إذا أردت أن يكون عهدك كعهد لحود فاسأله عن ذكرات 2006

توجه المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قائلا "أعلم انه ليس بالامر الاعتيادي التوجه إلى رئيس الدولة لكنني أقوم بهذه الخطوة لانكم يا فخامة الرئيس لا زلتم تجهلون حجم الاتجاه الذي تأخذون ​لبنان​ إليه، فالأجدر لفخامتكم الاطلاع على تفاصيل القصة الحقيقية الكاملة وكيف، بسبب هجوم فاشل قام به ​قاسم سليماني​ يريد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اغراق لبنان بمستنقعات خطرة".

ولفت إلى أن "الايرانيين يستخدمون "حزب الله وأنتم وكما يقال بالعامية اللبنانية "المي ماشية من تحت اجريكن"، تسمحون للايرانيين بانشاء مواقع عسكرية لتحديد الصواريخ، بعضها قمنا بكشفها لكم وبإمكان فخامتكم سؤال صهركم الموقر الذي قام بزيارتها مدعيا عدم العثور على شيء"، مشيراً إلى "إننا وضعنا الخيار بين أيديكم وها أنتم الآن تضعون المصلحة الشيعية الخارجية فوق مصلحة الشعب اللبناني، حاصرين إياه في دائرة التهديد الايراني".

وأضاف "فخامتك، رئيس كل لبنان ولست رئيس جماعة "قاسم سليماني" وحسب، فألست "بيّ الكلّ" كما يطلق عليك أكثرية اللبنانيين، أعتقد أنه من بين كل عهود الرؤساء، لا تفضل أن يكون عهدك شبيه بعهد ​إميل لحود​، ولكن إذا أردت ذلك فبالحري أن تسأله عن ذكريات 2006"، متابعا "حسن نصرالله يستطيع قراءتها أيضا".