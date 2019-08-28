الجيش: أطلقنا النار على 3 طائرات إستطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء

أعلنت ​قيادة الجيش​ اللبناني في بيان أنّ "​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19,35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت. كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة ​كفركلا​ لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة. كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه واطلق النار مجددا باتجاهها فعادت ادراجها".

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