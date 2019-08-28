اعلن وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجبان "ان ​القوات​ تحاول ان تجنّب ​لبنان​ حربا شاملة، ونحن لا نتحمل حربا على لبنان مثل حرب الـ 2006،" مشددا على "ان لذلك اقترحنا في ​جلسة الحكومة​ ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، في حين ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ شكرني لانني اثنيت على جهوده واتصالاته الدولية في اطار حصر ارتدادات الاعتداء ال​اسرائيل​ي على لبنان."

ولفت قيومجيان في حديث تلفزيوني، الى ان "بغض النظر ما اذا كانت الدولة قادرة على الرد على اسرائيل فالقرار يجب ام يكون بيد الحكومة لا ان يقرر فريق، مصير لبنان"، ورأى "ان قبل كل عملية تعيين يجب ان نطلع على السيرة الذاتية للمرشحين وذلك لنتمكن من الاختيار، ولكن مبروك عليهم اذا ارادوا التصويت، فبذلك يضربون عملية الاصلاح و​محاربة الفساد​، ويكونوا قد ساهموا بمزيد من الاهتراء في ادارات الدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: أكانت الدولة قادرة على الرد على اسرائيل أو لا فالقرار يجب ان يكون بيد الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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