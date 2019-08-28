النشرة: إصابة فلسطيني بحادثة صدم على الكورنيش البحري لمدينة صيدا

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا بـ"وقوع ​حادث صدم​ على على الكورنيش البحري ل​مدينة صيدا​ امام ثانوية المقاصد حيث صدمت ​سيارة​ الشاب الفلسطيني دياب الاحمد".

وعلى الفور حضرت عناصر من "​فوج الانقاذ الشعبي​" التابع لمؤسسة ​معروف سعد​، حيث عملوا على اسعافه ونقله الى ​مستشفى الراعي​ في ​الغازية​ لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالحرجة. وحضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث .

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