النشرة: عدد من الجرحى بحادث سير على طريق مار مارون- عنايا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن وقوع ​حادث سير​ على طريق مار مارون- ​عنايا​ بين ​سيارة​ نوع "FJ Cruiser" وأخرى نوع "Fiat" ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى، ويعمل ​الصليب الأحمر​ على إسعافهم.

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