اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الاشتراكي​ في ​لبنان​ ​محمد شاكر القواس​ أن "استثناء ​السفير السوري​ من لقاء رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مع ​السفراء العرب​ يؤكد الطابع الاستعراضي لهذا اللقاء الذي دعي اليه ممثلي دول تربطهم مع ​اسرائيل​ علاقات استراتيجية وعلنية وتغيب عنه دولة المواجهة الوحيدة لاسرائيل ويدل على مدى ارتهان رئيس ​الحكومة اللبنانية​ الى المحور المعادي للمقاومة والتزامه بسياسات استراتيجية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية للبنان وعن المصلحة القومية للأمة العربية".

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كانت هذه تفاصيل خبر القواس: غياب سفير سوريا عن إجتماع الحريري بالسفراء العرب يدل على إرتهان الأخير للمحور المعادي للمقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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