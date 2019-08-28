فياض: المطلوب ورشة اقتصادية مفتوحة وثقوا بالمقاومة وحساباتها وإدارتها للموقف

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ أن "الإيقاع الحكومي لا يزال بطيئا وحركة تسارع الأزمة أسرع وتيرة من ​الحكومة​"، مشيراً الى أن "المطلوب ورشة اقتصادية مفتوحة للإنقاذ الوطني المالي، ونحن في ​حزب الله​ بدأنا بهذه الورشة".

وفي حديث تلفزيوني له، دعا فياض الى "الثقة ب​المقاومة​ وقيادتها وحساباتها وإدارتها للموقف".

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