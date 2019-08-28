جورج شعبان: نراهن على الدور الروسي لتجنب اي تصعيد إسرائيلي في لبنان

اكد المبعوث الخاص لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​ جورج شعبان، ان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اكد عبر اتصال بالحريري، "موقف ​روسيا​ الداعم لسيادة ​لبنان​، وشدد على الحفاظ على الاستقرار فيه، وضرورة تقيد الجميع ب​القرار 1701​ ،" مشيرا الى ان "لافروف كشف ان بلاده ستقوم باتصالاتها بالدول الفاعلة لعدم التصعيد في المنطقة، كما سيتصل الروس ب​اسرائيل​ لعدم جر المنطقة الى حرب جراء التصعيد الاسرائيلي الاخير."

ولفت شعبان في حديث تلفزيوني الى أن "الدور الروسي فاعل واساسي اليوم في المنطقة وسيكون لها دور اساسي في اي حل مقبل، فروسيا عادت كدولة مؤثرة، لتقوم بدورها على الساحة الدولية"، مؤكدا "ان لبنان يراهن على الدور الروسي لتجنب اي تصعيد في لبنان."

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