بركات: الرد على العدوان الاسرائيلي على الضاحية سيأتي قريباً

زار وفد من الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي برئاسة امينه العام ​وليد بركات​ مقر العلاقات الاعلامية الاعلامية ل​حزب الله​ في معوض لتفقد أضرار الاعتداء ال​اسرائيل​ي على المنطقة.

ولفت بركات إلى "إنني أتيت ورفاقي في قيادة ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ موفدين من النائب ​طلال ارسلان​ لنعلن تضامننا مع الاخوة في الوحدة الاعلامية لحزب الله، ومع الاخوة في ​المقاومة​ ومع الضاحية الابية ضاحية العز والكرامة"، مؤكداً "الوقوف الى جانب المقاومة في مواجهة هذا ​العدوان الاسرائيلي​ الذي يستهدف الاستقرار والامن في لبنان، وهو كما قال تماما فخامة ​رئيس الجمهورية​ الذي نحييه من هنا من الضاحية، هو اعلان حرب على لبنان، وبرأينا ان الرد على هذا العدوان سيأتي قريبا ان شاء الله لأنه من غير المسموح على الاطلاق لا على المستوى الوطني ولا على مستوى توازن الرعب مع اسرائيل ان لا نرد على هذا العدوان، وباعتقادي هذا موقف وطني جامع لأن انتهاك السيادة الوطنية امر مرفوض لدى جميع اللبنانيين، نحن من هنا نقول اننا مع المقاومة واننا ننقل تحيات حزبنا واهلنا في الجبل لأهلنا في الضاحية وفي المقاومة اننا الى جانبها في السراء والضراء وان شاء الله لمنتصرون ".