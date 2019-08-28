زار وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة امينه العام وليد بركات مقر العلاقات الاعلامية الاعلامية لحزب الله في معوض لتفقد أضرار الاعتداء الاسرائيلي على المنطقة.
ولفت بركات إلى "إنني أتيت ورفاقي في قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني موفدين من النائب طلال ارسلان لنعلن تضامننا مع الاخوة في الوحدة الاعلامية لحزب الله، ومع الاخوة في المقاومة ومع الضاحية الابية ضاحية العز والكرامة"، مؤكداً "الوقوف الى جانب المقاومة في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف الاستقرار والامن في لبنان، وهو كما قال تماما فخامة رئيس الجمهورية الذي نحييه من هنا من الضاحية، هو اعلان حرب على لبنان، وبرأينا ان الرد على هذا العدوان سيأتي قريبا ان شاء الله لأنه من غير المسموح على الاطلاق لا على المستوى الوطني ولا على مستوى توازن الرعب مع اسرائيل ان لا نرد على هذا العدوان، وباعتقادي هذا موقف وطني جامع لأن انتهاك السيادة الوطنية امر مرفوض لدى جميع اللبنانيين، نحن من هنا نقول اننا مع المقاومة واننا ننقل تحيات حزبنا واهلنا في الجبل لأهلنا في الضاحية وفي المقاومة اننا الى جانبها في السراء والضراء وان شاء الله لمنتصرون ".
كانت هذه تفاصيل خبر بركات: الرد على العدوان الاسرائيلي على الضاحية سيأتي قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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