جابر: موضوع الكهرباء هو الفيل الذي يأخذ الحصة الاكبر من النقاش في مختلف الجلسات

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أن "موضوع ​الكهرباء​ هو ​الفيل​ الذي يأخذ الحصة الاكبر في كل الجلسات"، مشيراً الى ان "موضع ​معمل دير عمار​ يتم الحديث عنه من 16 شهرا ولم يحصل شيء جدي فيه".

وفي حديث تلفزيوني له، أشار جابر الى أنه "في 2019 قلنا أننا سنقيم دراسة لهيكلية ​القطاع العام​ ولم نفعل شيء، وقلنا أننا سنعطي ​ديوان المحاسبة​ امكانيات ومر شهر من أضل ستة ولم نفعل شيئا"، متسائلاً: "هل من الجيد أن نأتي إلى عام 2020 ونقول أنه ليس هناك حسابات".



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