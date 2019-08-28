بلديات فرنسا: نشعر بالاشمئزاز من وجود ظريف في بلادنا

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة لا يمكن لفرنسا، وهي دولة لـ حقوق الإنسان، أن تكون غير مبالية أو متواطئة في مواجهة انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الملالي

قالت الدائرة الأولى لباريس، انها تشعر بـ الاشمئزاز لـ وجود وزير الخارجية "في ديكتاتورية الملالي الإرهابية" جواد ظريف في باريس

وادان عمدة بلديات فرنسا جان فرانسوا لوغاريه في بيان زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى فرنسا، وقال :وجدت لجنة رؤساء بلديات فرنسا لإيران ديمقراطية أنه من غير المجدي التفاوض مع النظام الإيراني.

وقال البيان : اكتشفنا أن الحكومة الفرنسية قد وافقت على قبول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي شارك شخصيًا في مشروع القصف الفاشل في تجمع في فيليبنت في 30 يونيو2018.

وقد شارك أعضاء «لجنة رؤساء بلديات فرنسا لإيران ديمقراطية»، التي تدعم المقاومة الإيرانية، تجمع فيليبنت في ذلك اليوم، ومع العديد من الناخبين الآخرين، كان يمكن أن نكون ضحايا لمثل هذه «المذبحة».

واعلن "نحن، بصفتنا «لجنة رؤساء بلديات فرنسا لإيران ديمقراطية»، نتابع عن كثب الأخبار والأحداث في هذا البلد. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بعد الكشف عن دور النظام الإيراني في الهجوم ليست على مستوى الجريمة المخطط لها. إن تقاعس فرنسا ضد النظام الإيراني بهذا الشأن غير مفهوم تماما بالنسبة لنا".

واكد المسؤول الفرنسي : لا ننسى أن ظريف هو رئيس سفارات النظام الإيراني في جميع أنحاء العالم ورئيس الدبلوماسي الإيراني المعتقل والموجود حاليًا في السجن لتزويد الإرهابيين بالقنبلة لأنه كان يعتزم تفجير فيلبنت. خلال العام الماضي، تم ترحيل سفير وأربعة دبلوماسيين إيرانيين من مختلف الدول الأوروبية لتورطهم في أنشطة إرهابية باستخدام الحصانة الدبلوماسية تحت إشراف ظريف.

فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران، سمت منظمة العفو الدولية عام 2018 في إيران «عام العار». لقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء «القمع الرهيب للمعارضة من خلال اعتقال أكثر من 7000 شخص» يضيف البيان

واوضح ان هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً جديداً يوم الجمعة، 9 أغسطس 2019، يظهر أن النظام الإيراني قد أعدم ما لا يقل عن 3800 شخص منذ ولاية حسن روحاني. في عمليات الـ إعدام هذه، تم شنق 38 مراهقا و93 امرأة، و91 سجينًا سياسيًا و2019 شخصًا. يشير التقرير إلى أنه منذ اليوم الأول، فرض النظام الإيراني حكمه على أساس القمع الداخلي وتصدير الإرهاب والعقلية الدينية الرجعية.

Advertisements

واكد انه لا يمكن لفرنسا، وهي دولة لـ حقوق الإنسان، أن تكون غير مبالية أو متواطئة في مواجهة انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الملالي. حالة الطغمة الحاكمة في طهران، رغم شعاراتها المحرضة على الحرب، سيئة للغاية من الناحية الاقتصادية. إن سياسة المساومة خلال السنوات الماضية والتوهمات حول هيمنة الزعيم الروحي الإيراني منيت بالفشل الذريع.

وقال ان التزامات فرنسا الدولية تجاه السلام والأمن ومبادئ الجمهورية يجب أن تقودنا إلى إدانة «الواقع الوحشي لدكتاتورية الملالي» في إيران.

وختم بالقول "نحن لا نخدع. لقد أوضح تاريخ السنوات الأربعين الماضية أن التفاوض مع هذا النظام لا طائل منه. ولم يوقف مخططات النظام الإرهابية، بما في ذلك تخطيط تفجير في ويلبينت. كما أن هذه المفاوضات، لم تمنع النظام من حشده في سوريا و لبنان و اليمن وأماكن أخرى. كما لم يمنع النظام من قمع أو إعدام المواطنين في إيران، فإنه بالتأكيد لن يتحقق بما يخص الاتفاق النووي".

ووقع البيان :

جان فرانسوا لوغاريه

عمدة الدائرة الأولى في باريس

لجنة رؤساء البلديات الفرنسية لإيران ديمقراطية