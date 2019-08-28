الحكومة البرازيلية تضع شرطًا لقبولها المساعدات في إخماد حرائق الأمازون

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أعلنت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، أنها ترحب بكل المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول لمكافحة حرائق غابات الأمازون شريطة أن تقرر كيف تستخدمها.
ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية ريجو باروس قوله:«السيادة البرازيلية غير قابلة للتفاوض». مضيفًا أن بلاده لا ترفض الحوار مع فرنسا.
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وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قال في وقت سابق، إنه يريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يسحب «إهاناته» التي وجهها له قبل أن يدرس قبول 20 مليون دولار مساعدات عرضتها دول مجموعة السبع.
وجاءت تصريحات المتحدث الرئاسي بعدما أبلغ حكام ولايات منطقة الأمازون الرئيس بأنهم في حاجة للأموال للمساعدة في مكافحة الحرائق القياسية التي تستعر في أكبر غابات استوائية مطيرة بالعالم.
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