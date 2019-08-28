شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية الوفد: "تيكاد" عزز مكانة مصر دوليا وحقق مكاسب كبيرة للقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن كلمة الرئيس أمام مؤتمر التيكاد تؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين افريقيا واليابان والتى ترتكز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية فى القارة السمراء، وأضاف خالد قنديل أن شراكة الدول الافريقية مع اليابان حققت قدراً كبيراً من الإنجازات، وتفاعلت هذه الشراكة بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية.

وشدد قنديل، لـ"الخليج 365"، على أهمية دور مصر فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة فى ظل رئاستها للاتحاد، وهو ما تقوم به مصر عن طريق المؤتمرات مثل (استثمر فى أفريقيا) المزمع انعقاده فى مصر يومى 22 و23 نوفمبر المقبل.

وأشاد رئيس اقتصادية الوفد بدعوة الرئيس لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار فى أفريقيا مما سيؤدى إلى تحسن المؤشرات المستقبلية بالنسبة لاقتصادات القارة، مضيفا أن أسواق أفريقيا مفتوحة وفرص الاستثمار متزايدة ودول افريقيا تسعى لتنسيق جهودها للتعاون والاستغلال الأمثل للثروات، من أجل مُستقبل أفضل لشعوب القارة.

تجدر الإشارة أنه على مدار ثلاثة أيام يعقد مؤتمر التيكاد 7 بمدينة يوكوهاما اليابانية بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية فى مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.