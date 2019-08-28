شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر جماهيرى لحزب الحرية المصرى بحلوان.. وافتتاح مقره الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، أن الحزب سينظم مؤتمرا جماهيريا غدا الخميس بحلوان بالتزامن مع افتتاح المقر الجديد للحزب، فى إطار استكمال الحزب لهيكله التنظيمى واستكمال مقراته على مستوى المحافظات.

ولفت الأمين العام للحزب، إلى أن الحزب يسعى إلى وجود مقرات له بجميع المحافظات والمراكز والقرى وحتى النجوع، حتى تكون هذه المقرات هى همزة الوصل بينه وبين جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا هو هدف الحزب الأول بأن يكون متصلًا بأكبر قدر ممكن من المواطنين.

وأوضح مهنى، أن الحزب يسير بجميع خططه وفعالياته جنبا إلى جنب، مؤكدًا أنه بجانب افتتاح المقرات سيتم تنظيم حملات لدعم المواطنين بمناسبة الموسم الدراسى والتى تقوم ببيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، بجانب الاستعدادات الواسعة للمنتدى التنظيمى الثانى بمحافظة البحيرة.

كما لفت الأمين العام للحزب، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المقرات بعدد من المحافظات بشرق القاهرة ودمياط والغربية التى يحتاج الحزب مقرات بها، مشيرًا إلى أن افتتاح مقر حلوان يعد خطوة هامة لحيوية المنطقة.