شكرا لقرائتكم خبر عن نص تقرير إنجازات لجنة السياحة فى البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نص التقرير الوارد من لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عن جملة إنجازاتها فى دور الانعقاد الرابع، برئاسة النائب عمرو صدقى، والذى نظرت خلاله اللجنة مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، وعبر 20 اجتماع كما ورد فى تقرير انجازات اللجنة لدور الانعقاد الرابع.

ووافقت اللجنة على القانون، الذى تأتى أهميته من إمتلاك مصر من العديد من الموارد الطبيعية والبيئية والمناخية والبشرية التى تؤهلها لأن تكون من أكبر دول العالم الجاذبة للسياحة الصحية، ولا ينقصها سوى التسويق الجيد والمتكامل والإعداد الجيد لتوفير مناخ مناسب لخلق هذا النمط من أنماط السياحة، بتجهيز وإعداد البنية التحتية للقطاع السياحى على الوجه الأكمل لاستقبال السياح.

ونظمت اللجنة زيارتين ميدانيتين، واحدة إلى محافظة جنوب سيناء فى الفترة من 27/3/2019 وحتى 31/3/2019، للوقوف على المعوقات والمشكلات التى تواجه العمل السياحى والمستثمرين السياحيين (بمنطقة نويبع – طابا)، والأخرى إلى ميناء القاهرة الجوى الدولى يوم السبت الموافق 6/7/2019، لمشاهدة ومعاينة أجهزة فحص السيارات عن طريق الأشعة السينية والمركبة على طريق المطار، والتأكد من تسجيل مقياس الأشعة الصادرة ومدى خطورتها على صحة المواطنين.