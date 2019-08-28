اعترفوا بوقائع سابقة.. تفاصيل ضبط عصابة سرقة المتعلقات من داخل السيارات بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت قوات الأمن في محافظة القليوبية من ضبط 3 أفراد، لاتهامهم بتكوين عصابة تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات على الطرق العامة عن طريق المغافلة.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ للعميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام "إبراهيم.ا.ا - 29 سنة – عاطل"، و"أيمن.ح.ز - 34 سنة – عاطل"، و"محمود.ع.ك -29 سنة – عاطل"، بتكوين عصابة تخصصت في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من داخل السيارات بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.

تشكل فريق بحث للوقوف على حقيقة البلاغات المقدمة، والتي أكدت التحريات الأولية صحتها، واشتراك المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث من ضبط المتهمين، من خلال كمائن أعدت لذلك، حال ترددهم على دائرة القسم.

وضبط في حيازة المتهمين "سلاح ناري فرد خرطوش، و10 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة "، ومبلغ مالي 3000 جنيه، و3 هواتف محمولة ماركات مختلفة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات ومحضر الضبط، أقروا بحيازتهم للسلاح الناري والأبيض والمبلغ المالي والهواتف المحمولة من متحصلات نشاطهم الاجرامي، وبتطوير المناقشة أقروا بارتكابهم وقائع أخرى.

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة المختصة، قرر أحمد البلتاجي رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.