السيسي وزعماء "التيكاد" يشاركون في حفل استقبال رسمي



محمد اسماعيل - القاهرة - يوكوهاما - أ ش أ:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل استقبال رسمي مساء اليوم، أقامه رئيس وزراءاليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما للزعماء المشاركين بقمة التيكاد السابعة.

كان الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان افتتحا صباح اليوم قمة التيكاد السابعة التى تعقد تحت رئاستيهما بمدينة يوكوهاما خلال الفترة من 28 الى 30 أغسطس الجارى.