الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الأربعاء، إن الجيش أطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنه سيتم استهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء لبنان.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الجيش أطلق النار على الطائرة "المعادية" بعد رصدها بالعين المجردة وخرقها الأجواء اللبنانية.

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يذكر أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الأجواء اللبنانية يوم السبت، وقال نصر الله في خطاب في اليوم التالي للهجوم أن طائرة مسيرة انتحارية كانت تنفذ عملية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف أن "الطائرة المسيرة التي دخلت سماء الضاحية فجراً هي طائرة استطلاع وحلقت على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة للهدف"، وأضاف "نحن لم نسقط الطائرة ولكن بعض الشبان رشقوها بالحجارة قبل أن تقع".

ودان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والرئيس ميشيل عون الاعتداء الإسرائيلي، وأصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".