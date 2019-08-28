واشنطن تفرض عقوبات على شبكتين ذات صلة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكتين على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية. وقالت الوزارة في بيان إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونغ كونغ واجهة للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران. للتحايل على العقوبات الأميركية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران. وأضافت أن الشبكة الثانية حصلت على منتجات Advertisements ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية. ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية. وتأتي العقوبات في إطار حملة أميركية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران، بسبب برنامجها النووي. وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

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