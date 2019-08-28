الرئيس الإيراني : نواجه حربًا اقتصادية ونفسية وسياسية وانتصارنا فيها حتمي

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تخوض حربا اقتصادية ونفسية وسياسية مفروضة من الولايات المتحدة، مشددا على أن انتصار إيران في هذه المواجهة حتمي.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها الأربعاء في طهران: "مشكلتنا الأساسية اليوم اقتصادية، وبالطبع الحرب التي تفرض علينا هي اقتصادية ونفسية وإلى حد ما سياسية، وعلينا أن ننهي هذه الحرب بانتصار

الشعب الإيراني في مواجهة المعتدين".

وأضاف روحاني: "هذا الأمر ليس ممكنا فحسب، بل إنه حتمي، نظرا للماضي التاريخي للشعب الإيراني والوعود الإلهية.

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وتابع الرئيس الإيراني: "يمكننا بالوحدة والاتحاد والصبر والمقاومة والإبداعات الجديدة أن نحقق النصر. لعل إدارة البلاد اليوم تختلف قليلا عن طريقة ونهج الأعوام الماضية،

من المؤكد على مسؤولينا ومديرينا أن يتمكنوا من خلال الإبداعات الجديدة أن يحولوا المعضلات والمشكلات التي نواجهها إلى فرص، وهذا أمر ممكن".

تصريحات روحاني جرت في إشارة إلى توتر كبير بين إيران والولايات المتحدة، التي انسحبت في 8 مايو 2018 من الاتفاق حول برنامج طهران النووي وفرضت عقوبات اقتصادية موجعة على الجمهورية الإسلامية، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي، تزامنا مع تشديد الخطاب العسكري من قبل الجانبين تجاه بعضهما بعضا.